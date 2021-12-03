Захарова: нагнетание напряженности вокруг Украины идет в русле многолетней тактики Запада

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Нагнетание напряженности в связи с украинским кризисом производится Западом на основе тактики, используемой на протяжении многих лет для лоббирования собственных интересов. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Это их [Запада] тактика, это их стратегия на протяжении десятков лет. Они создают ситуацию напряженности, ситуацию хаоса, управляемого, иногда теряют управление над созданным собственными руками хаосом для того, чтобы лоббировать свои интересы", - сказала она.

По мнению Захаровой, Запад использует такую тактику, так как "не может уже находиться в поле правовых отношений" на равных условиях. "Каждый раз придумываются все новые и новые идеологические, политические модели для того, чтобы это неравенство реализовывалось", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ считает, что напряжение вокруг Украины нагнетается также путем "объяснения и реабилитации" Западом невыполнения Киевом минских договоренностей.

"В первую очередь, это всевозможные учения, это поставка вооружений и применение этих вооружений в зоне конфликта, это выделение средств не на гуманитарные цели, а на военные цели <...> и всевозможные тактики, для того, чтобы объяснить и реабилитировать киевский режим", - сказала она.

Захарова напомнила, что Россия не против помощи США в выполнении Украиной минских соглашений, если эта помощь будет направлена на их реализацию. "[Глава МИД РФ Сергей Лавров] сказал, что, если у Соединенных Штатов Америки есть желание оказать помощь Украине в деле реализации минских договоренностей, для того, чтобы поддержать протеже, никто не против", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Заседание СМИД ОБСЕ

США и Украина пытались создать информационный фон вокруг заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме для того, чтобы отвлечь внимание от реальной повестки встречи, заявила Захарова. "Тандем информационный украино-американский был налицо. Попытались они, конечно, увести в сторону от той повестки, которая обсуждалась и должна была обсуждаться в Стокгольме", - отметила дипломат.

В частности, она указала на "сказочно абсурдные" новости, которые появились в украинских СМИ, о том, что якобы министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с госсекретарем США Энтони Блинкеным "пытались поставить на место" главу МИД РФ Сергея Лаврова. "Потом были заявления госпожи [заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории] Нуланд относительно того, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина, и им очень нравится, что там происходит. Не верилось, правда, в то, что мы читаем это в новостных агентствах", - указала Захарова.

"Тема, к сожалению, Украины стала центральной немного по-другому, немного в другом контексте, - пояснила официальный представитель МИД РФ. - Дело в том, что дестабилизацией как в этом регионе, так и непосредственно на территории Украины, занимаются очень многие представители тех стран, которые в этом обвиняют нашу страну". Так, по ее словам, именно эти государства проводят военные учения и маневры на Украине, продолжают накачивать ее оружием и поддерживают процессы, "которые должны столкнуть части украинского общества".

"Многие из тех, кто непосредственно этим занимается, присутствовали и в зале заседаний [СМИД ОБСЕ] и, можно сказать, насытили свои выступления странными заявлениями в отношении Украины: рассказывали о том, что ей плохо живется, потому что вокруг нее якобы Россия выстраивает новый виток напряженности", - заключила она.

Министерская встреча стран - членов ОБСЕ состоялась в четверг в Стокгольме.