Единороссы на Кубани проводят проверку инцидента, в котором, возможно участвовал депутат

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Краснодарском крае проводит проверку после инцидента в администрации Динского района, в котором предположительно, участвовал депутат Александр Мамонов, говорится в сообщении отделения.

В социальных сетях опубликовали видеозапись, где зафиксировано, как человек, похожий на депутата от "Единой России" Александра Мамонова, применяет физическую силу, в частности, руками сжимает шею человеку, похожему на активиста Илью Чупина, авторы видео сообщают, что инцидент произошел в администрации Динского района якобы из-за того, что Чупин принес в администрацию района рекомендации к общественным слушаниям по бюджету сельского поселения Динского района, что привело к конфликту.

"В связи с появившейся информацией о происшествии с участием депутата Совета муниципального образования Динской район Александра Мамонова в здании местной администрации региональное отделение "Единой России" проводит проверку", - говорится в сообщении регионального отделения партии.

Уточняется, что партия требует от членов соблюдения норм этики, корректности в общении с гражданами. "По имеющейся информации, Александр Мамонов отрицает опубликованную версию событий и обратился в правоохранительные органы с заявлением о защите чести и достоинства", - добавили в региональном отделении партии.