Белгородский губернатор снял с должности главу "ЕТК" из-за дела о взяточничестве

ТАСС, 3 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решил прекратить трудовые отношения с руководителем "Единой транспортной компании" Алексеем Поповым после публикации сообщений об использовании им служебного положения в личных целях. О своем решении глава региона сообщил в Telegram-канале.

"Принял решение прекратить трудовые отношения с руководителем ЕТК Алексеем Поповым. Направляю в транспортную компанию проверку последних месяцев работы финансово-хозяйственной деятельности предприятия", - сообщил Гладков.

Он отметил, что 6 декабря в регионе объявят конкурсную процедуру на замещение вакантной должности руководителя компании.

Ранее пресс-служба СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре сообщила о задержании в Белгороде экс-руководителя "Сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта" по делу о получении взятки в крупном размере (п."б,в" ч.5 ст. 290 УК РФ). По предварительным данным, с июня по август 2019 года он получил около 900 тыс. рублей от представителей коммерческих организаций за лояльное отношение при заключении и исполнении договоров поставки автомобильного топлива. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурантом дела является глава "ЕТК" Алексей Попов.