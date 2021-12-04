Раунд переговоров по иранскому атому продолжится в Вене на следующей неделе

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Раунд переговоров о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе в австрийской столице не завершен, он продолжится на следующей неделе. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Раунд вовсе не завершен. Седьмой раунд продолжится, участники приняли решение взять технический перерыв, в том числе для консультаций в столицах, чтобы подумать, как выстраивать дальнейшую работу", - сказал он.
Дипломат призвал не драматизировать ход раунда переговоров. "В СМИ сильно нагнетают, говорят о приближающемся коллапсе, <...> но по состоянию на сегодняшний день такие оценки представляются явным перебором, - подчеркнул он. - Не нужно забегать вперед. В конце концов, переговоры начались 29 ноября, продолжались всего пять дней. Наверное, рановато делать какие-то обобщающие драматические выводы". "Не тот случай, когда требуется торопиться с суждениями", - отметил Ульянов.
По его словам, на заседании совместной комиссии в Вене все делегации друг друга услышали. "Надеемся, что когда переговоры возобновятся, <...> острота ситуации спадет. Посмотрим, с чем вернутся делегации в венский дворец Кобург", - добавил посол.
"Это технический перерыв для консультаций, сверки часов, чтобы посмотреть, что из позиции партнеров необходимо учесть, принять во внимание в ходе дальнейшего процесса, - пояснил он. - С критическими замечаниями нужно быть все-таки поосторожнее. Переговоры только начались, нормальный процесс. Никто не обещал, что будет легко".
Как утверждал в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на онлайн-форуме Reuters Next, в настоящее время Иран не проявляет серьезности в вопросе принятия мер, необходимых для соблюдения положений СВПД.
Изменения в проекте программы
Делегация Ирана предложила радикально переработать проект документа по его ядерной программе, чем и объясняется болезненная реакция западных стран, считает Ульянов.
"На наших западных партнеров сильное впечатление произвело то, что иранская сторона предложила очень существенно переработать, радикально переработать проект ядерного документа, который согласовывался в течение предыдущих шести раундов, - отметил он. - Им (западным делегациям) показалось, что этот подход слишком радикален, отсюда такая болезненная реакция".
По словам дипломата, на переговорах в Вене действует правило: ничто не согласовано, пока не согласовано все. "Поправки в принципе всегда возможны, перемена в позиции - это нормально, - сказал он. - Но, конечно, желательно, чтобы такие поправки <...> не превращались в тормоз на пути прогресса".
Как проинформировал в пятницу заместитель главы МИД Ирана Али Багери, которого цитирует агентство ИСНА, европейские участники консультаций в австрийской столице остались недовольны некоторыми предложениями иранской стороны. В четверг он сообщил, что Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.
Претензии США
Россия считает обоснованными требования Ирана к США о гарантиях выполнения соглашения по иранской ядерной программе.
"То, что иранцы требуют гарантий, - это абсолютно понятно и обоснованно. Должна быть хоть какая-то уверенность в том, что не будет повторен зловредный эксперимент, который произошел при [занимавшем тогда должность президента США] Дональде Трампе, с политикой максимального давления, с дополнительными санкциями", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, все это должно быть предметом обсуждения. "Можно отметить в позитивном ключе, что 30 октября лидеры США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением, в котором содержится фраза [президента США Джо] Байдена о том, что он подтверждает готовность США полностью соблюдать восстановленную ядерную сделку так долго, как это будет делать Иран", - обратил внимание дипломат.
"Наверное, это элемент политической гарантии, ее нужно положить на бумагу в рамках переговорного процесса, - сказал постпред РФ. - Если необходимо что-то еще, наверное нужно, то это тоже может быть предметом переговоров. Иран как наиболее заинтересованная сторона должен давать свои предложения, а остальные очень внимательно их рассматривать. Вопрос, который ставят иранцы, абсолютно закономерен и оправдан".