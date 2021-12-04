Россия приветствует итоги сессии по зоне без ОМУ на Ближнем Востоке

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Вторая сессия конференции по вопросу создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке (ЗСОМУ), прошла достаточно успешно. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Сессия оказалась гораздо более успешной, чем можно было ожидать, потому что участники сумели преодолеть разногласия по процедурным вопросам и одобрить в конце второй сессии правила процедуры, основным положением которых является то, что консенсус будет единственным методом принятия решений как по процедурным, так и по субстантивным, содержательным вопросам, - сказал постпред РФ. - Это гарантия того, что мнения, интересы и озабоченности каждой стороны будут приняты во внимание. Единственный способ движения вперед - это нахождение общеприемлемых решений. Это тяжело, но это залог успеха, у каждой страны будет право вето".

Последнее обстоятельство, добавил Ульянов, особенно важно в связи с тем, что Израиль до сих пор уклонялся от участия в этом мероприятии. "Теперь же ему надо все-таки подключаться в какой-то форме, потому что его интересы полностью защищены правилами консенсуса не только по всем вопросам существа, но и по процедурным вопросам", - указал российский дипломат.

Ульянов также отметил, что от участия в мероприятии вновь уклонились американцы, хотя США вместе с Россией и Великобританией были соавторами резолюции по Ближнему Востоку от 1995 года в ходе конференции по обзору выполнения и продления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Принятие соответствующей резолюции обеспечило тогда продление ДНЯО без голосования. "Конечно, наши американские коллеги должны еще раз внимательно посмотреть на достигнутые уже по итогам двух сессий конференции результаты и принять правильное решение - в следующий раз они должны присутствовать в этом зале. Тем более раз они претендуют на важную роль в сфере глобального нераспространения, то не должны оставаться в стороне", - сказал он.

Дополнительные сессии

Как отметил дипломат, участники конференции по ЗСОМУ также "согласовали достаточно важное решение, касающееся создания так называемого рабочего комитета с целью продолжения дискуссий по линии государств - участников конференции в межсессионные периоды". "То есть годичное мероприятие будет дополняться межсессионными встречами, региональными, с участием наблюдателей, - продолжил Ульянов. - Это, конечно, поможет придать дальнейшей работе больший вес, большую экспертизу, большее понимание того, к чему и как следует стремиться".

"В заключение могу вам подтвердить, что сессия оказалась достаточно успешной. Мы это приветствуем и полностью поддерживаем", - сказал постпред РФ.

Вторая сессия конференция по ЗСОМУ проходила в штаб-квартире ООН с 29 ноября по 3 декабря. Ульянов представлял Россию - одну из соавторов резолюции 1995 года и наблюдателя на конференции. Следующая сессия должна состояться через год.