Мишустин пригласил руководство ОАЭ побывать в Москве

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил руководителей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москву, которая является кандидатом на проведение "Экспо-2030".

Председатель российского правительства в субботу побывал на "Экспо-2020". Он поблагодарил организаторов этого мероприятия, проходящего, по его оценке, "на высшем уровне". "Я хочу поблагодарить организаторов выставки, руководителей Объединенных Арабских Эмиратов, и пригласить в Москву, которая является кандидатом на проведение "Экспо-2030". Мы сделаем все возможное, чтобы на высоком уровне принять вас", - сказал глава кабинета министров.

Мишустин провел на "Экспо-2020" несколько часов, открыл Национальный день России на выставке, подробно осмотрел российский павильон и совершил экскурсию по павильону Объединенных Арабских Эмиратов.

Павильон страны - хозяйки "Экспо-2020" выстроен по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы, здание по форме напоминает крылья сокола - символа ОАЭ. Премьер-министр РФ ознакомился с экспозицией "Пустыня мечты", где в окружении барханов из настоящего песка демонстрируется история страны от племен бедуинов до нынешних дней.

"Мы осмотрели совершенно замечательный павильон. Символично, что сегодня, в Национальный день России на "Экспо-2020", Объединенные Арабские Эмираты празднуют 50-летие со дня образования. В этих замечательных скульптурах, фотографиях, история развития этого места, замечательного, красивого, которое притягивает огромное количество туристов со всего мира", - отметил Мишустин.