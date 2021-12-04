Посол РФ: заявления, что Индия отворачивается от России к Западу, не имеют оснований

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Посол России в Индии Николай Кудашев полагает, что предположения о том, что Индия отворачивается от России в сторону Запада, не имеют под собой оснований. Об этом глава дипломатического представительства заявил в субботу российским журналистам в Нью-Дели.

"С Индией многие связывают перспективы развития глобальной экономики в XXI веке, из роста влияния и авторитета страны вытекает растущий объем ее связей с внешним миром. Но вытекает ли из этого уменьшение наших двусторонних связей и, что особенно важно, утрата ими особо привилегированного, специфического стратегического характера? Разнятся ли и расходятся ли в разные стороны наши позиции в этих вопросах? Отнюдь! Они сейчас близки как никогда", - сказал Кудашев.

Он отметил, что Россия поддерживает заявку Индии на постоянное членство в Совете безопасности ООН. Взгляды обеих стран на различные мировые проблемы, в том числе на проблему стратегической стабильности, схожи.

"Мы за сохранение институтов стратегической стабильности, мы против подрыва ее договорно-правовой базы, мы за соблюдение конвенции по запрещению химического оружия, конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. Мы против переноса гонки вооружений в космическое пространство. Это ли не признаки близости, родства подходов, по критически значимым аспектам мировой повестки?", - сказал посол России.

Он также указал, что стороны имеют идентичные взгляды и по климатической проблематике, вопросам зеленого перехода.

"Россия и Индия гордятся двусторонними связями"

Посол напомнил, что СССР и Россия как его правопреемница стояли у истоков создания независимой промышленной базы Индии, Москва реально сотрудничает с Нью-Дели в отраслях, определяющих научно-технический прогресс, в области атомной энергетики.

"Давайте возьмем космос, интересантов у Индии много, растет вклад международных партнеров, но критически значимый характер партнерства сохраняется все-таки с Россией. Давайте возьмем такую область, как военно-технические связи. Не будет преувеличением сказать, что 60-70% оснащения индийской армии имеют советское и российское происхождение. Это ли не особый характер наших связей? Помимо атомного компонента растет объем российско-индийских связей в области нефти, газа. Какие страны могут гордиться таким уровнем межрегиональных отношений, как Россия и Индия?", - подчеркнул глава дипломатического представительства.

Индийские сказки входят в быт любой российской семьи с малолетства, а русская литература в переводе на многие индийские языки есть в любой индийской школе, растет интерес к современной литературе, отметил он.

"Мне кажется, что эти примеры показывают, что как бы ни менялись международные расклады, как бы ни бежало вперед время, особое исключительное партнерство и особый исключительный характер отношений остается", - указал Кудашев.