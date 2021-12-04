Закон о расширении полномочий полиции могут принять до конца года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума может до конца года принять закон о расширении полномочий полиции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава профильного комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в субботу.

"В соответствии с регламентом (поправки) реально могут быть приняты до конца года", - отметил Пискарев.

Поправки в закон "О полиции" были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года. Согласно инициативе, полицейским даются полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве - только участки местности). Кроме того, полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Закон "О полиции" дополняется статьей 15.1 "Вскрытие транспортного средства", определяющей, в каких случаях сотрудник правопорядка вправе вскрыть авто и проникнуть в него: для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых и при других обстоятельствах. Если собственник автомобиля в это время отсутствовал, его должны проинформировать о вскрытии в срок не позднее 24 часов, полиция должна обеспечить, чтобы в это время посторонние не проникали в транспортное средство.