Медведев вручил партбилеты "Единой России" руководству ДНР и ЛНР

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главам четырех регионов РФ и депутатам Госдумы, а также руководителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом в субботу сообщает пресс-служба "Единой России".

"Дмитрий Медведев вручил партбилеты "Единой России" главам регионов, руководству ДНР и ЛНР и депутатам Госдумы. Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба. Также членские билеты получили глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин. И министр просвещения Сергей Кравцов", - говорится в сообщении.

Кроме того, членами "Единой России" стали депутаты Госдумы Денис Майданов, Мария Бутина, Андрей Гурулев, Татьяна Дьяконова, Леонид Ивлев, Максим Топилин. А также исполняющий обязанности председателя Координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов.