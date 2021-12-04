Как отметил президент, партия предложила гражданам созидательную программу, каждый пункт которой обдуман и просчитан с точки зрения реализации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что "Единая Россия" достойно проявила себя в ходе избирательной кампании и по праву победила. Такое мнение он высказал в своем видеообращении к участникам пленарного заседания третьего этапа ХХ съезда партии.

"Считаю, что "Единая Россия" достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказав, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства", - сказал Путин. Он поздравил единороссов с убедительной победой, подчеркнув, что такой результат крайне значим для всей страны, для ее стабильного и эффективного развития. Программа партии Президент считает, что партия предложила людям созидательную программу, каждый пункт которой обдуман и просчитан с точки зрения реализации.

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"Ваш успех определили не громкие привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых невыполнимых обещаний. У вас был другой стиль кампании, другой подход, само отношение к избирателям. Партия предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку", - сказал он. По мнению президента, важно, что каждый пункт партийной программы "обдуман, просчитан с точки зрения реализации, исполнения в определенные, конкретные сроки". Путин особо отметил, что партия вышла на выборы с программой, которую начала формировать задолго до этого в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов. По его мнению, избиратели позитивно оценили серьезное обновление партийных рядов, ведь кандидатами на разных уровнях стали волонтеры, гражданские активисты, молодежные лидеры. "Практически наполовину изменился состав вашей фракции в Государственной думе VIII созыва", - констатировал президент. "Единая Россия" первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение "Мы вместе", приняла в нем самое активное участие, многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель пандемии стали волонтерами, помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу", - констатировал Путин, отметив принципиальную важность того, что эта работа продолжается. Он отметил, что по-другому и быть не может, ведь в центре политики и дальнейших планов находится именно человек, его запрос, благополучие и качество жизни. Все это президент назвал безусловным приоритетом "Единой России" как ведущей политической силы. Путин подчеркнул, что служение людям, защита и отстаивание их интересов является высшим смыслом работы в партии. "Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причем всегда, а не только в период избирательной кампании", - отметил российский лидер. Реализация программы У "Единой России" есть все ресурсы, чтобы поддержать людей с возникающими у них вопросами, считает президент. "С наиболее острыми, волнующими их проблемами они [люди] обращаются к вам, к своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы. Подчеркну, у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят", - сказал Путин.

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Путин особо отметил, что партия вышла на выборы с программой, которую начала формировать задолго до этого в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов. По его мнению, избиратели позитивно оценили серьезное обновление партийных рядов, ведь кандидатами на разных уровнях стали волонтеры, гражданские активисты, молодежные лидеры. "Практически наполовину изменился состав вашей фракции в Государственной думе VIII созыва", - констатировал президент. По его словам, ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии. Прежде всего на этом уровне, указал Путин, нужно укреплять содержательный, результативный общественный диалог, в целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти и набирать силу как в идеологическом, так и в кадровом плане, опираться на тех, кто проявил себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, в креативной и творческой сферах. "Делая ставку на тех, кто талантлив, успешен, неравнодушен, прислушиваясь к их мнению, вовлекая в совместные проекты, помогая выстроить политическую карьеру, партия обеспечивает широкое народное представительство. А это стратегически важная миссия", - продолжил президент. Он выразил уверенность, что "Единая Россия" способна ее реализовать, опираясь на свой авторитет и большой политический опыт. Надежная политическая сила Путин заявил, что всегда рассчитывает на партию "Единая Россия" как на мощную и надежную политическую силу. "Отдельно отмечу консолидирующую роль "Единой России" как парламентской партии. И на федеральном, и на региональном уровне вы способствуете объединению патриотически настроенных, ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов. Это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами", - сказал Путин в видеообращении к участникам ХХ съезда партии. "Всегда рассчитываю на вас, на партию "Единая Россия", как на мощную, надежную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу", - подчеркнул президент. Ежегодная отчетность Путин считает правильным намерение "Единой России" ежегодно отчитываться о том, что сделано, и о том, чего еще не удалось достичь.

"Считаю правильным, что вы теперь намерены ежегодно отчитываться перед людьми, рассказывать о конкретных делах партии, о том, что удалось сделать. Надо честно говорить о проблемных вопросах, о том, что пока не получается, предлагать решения", - сказал Путин. Президент отметил, что сразу после выборов "Единая Россия" приступила к выполнению поставленных целей. "Это отражение ответственности, зрелости политической силы, потому что каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом, а достигнутый результат - менять жизнь к лучшему", - подчеркнул он. Глава государства отметил, что приоритеты народной программы уже нашли отражение в федеральном бюджете на предстоящие три года. При этом, по его словам, партия внесла в этот законопроект ряд значимых поправок социального характера, что позволило увеличить МРОТ и прожиточный минимум. Путин поблагодарил единороссов за продвижение соответствующих инициатив, в том числе дополнительных выплат людям старшего поколения, индексацию пенсий и денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, программ по обеспечению молодежной занятости, расселению аварийного жилья, развитию системы медицинской реабилитации, строительству и ремонту школ. Успехи за 20 лет Глава государства отметил, что хорошо помнит учредительный съезд единороссов, прошедший 1 декабря 2001 года. "Хочу сказать, что с момента создания "Единой России" ее сильной стороной было умение брать на себя ответственность за родную страну, работать для людей", - добавил Путин.

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