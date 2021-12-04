Медведев назвал важной роль "Единой России" в сохранении социальной стабильности в РФ

Открывая мероприятие, он предложил подвести итоги работы за прошедшие пять лет. "Партия сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности. Партия последовательно проводила в жизнь курс президента страны", - отметил Медедев.

Опора "Единой России", продолжил он, - это десятки миллионов человек, которые доверяют партии и рассчитывают на нее. "Рассчитывают с полным на то основанием, - добавил политик. - Мы действительно старались работать как следует, доказывали это в сложных ситуациях". А в центре всей этой работы, подчеркнул председатель "Единой России", был и остается человек, гражданин России, его благополучие и здоровье, его безопасность, защита его прав и свобод, развитие самого государства, где он живет и работает, с чьей судьбой связывает будущее своей семьи, детей и внуков. Это закреплено в программе и в уставе организации, напомнил он.

Медведев заметил, что результаты работы партии хорошо видны, если оглянуться на 20, 10 или даже пять лет назад. Деятельность "Единой России" была направлена на то, чтобы "перемены к лучшему стали ощутимы в каждом регионе, в городе или на селе, чтобы их чувствовал на себе каждый человек, чтобы люди стали считать такого рода достижения нормой и не мыслили без них свою жизнь", рассказал он. "Это лидерство мы подтверждали заботой о гражданах во всех регионах страны, - пояснил политик. - Что-то получалось лучше, что-то, наверное, не так хорошо. Но работа такая была".

И это не просто ответственная, но и очень сложная деятельность, подчеркнул руководитель "Единой России". "Ведь быть правящей партией - не только колоссальная ответственность. Это ежедневная серьезная работа", - подчеркнул он.

Это тем более важно, продолжил Медведев, что уже почти два года люди живут в новой реальности, в мире, охваченном пандемией коронавируса, которая "драматически изменила вообще всю привычную жизнь, всю среду обитания".

Реализация программы 2016 года

Медведев заявил, что партия смогла выполнить практически все обязательства из предвыборной программы 2016 года, никакие сложности этому не помешали.