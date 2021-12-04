Медведев надеется, что "Единая Россия" одержит еще очень много побед на выборах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил надежду, что у партии будет еще очень много побед на выборах, поскольку она пользуется доверием избирателей.

"Главное, что у нас есть, - это доверие избирателей, которое и помогает нам побеждать. Я надеюсь, что таких побед у "Единой России" будет еще очень много", - сказал Медведев на съезде единороссов в субботу.

По его словам, для выполнения народной программы и планов по развитию России у партии есть все необходимое. "Есть силы, есть опыт, уже 20-летний опыт и знания. Есть опытные и проверенные кадры во всех партийных структурах. Есть поддержка президента. Есть прочные контакты с коллегами из структуры исполнительной власти, с экспертами, с общественностью, с бизнесом. Наконец, есть авторитет и влияние в каждом регионе страны", - подчеркнул Медведев.