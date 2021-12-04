Медведев: "Единая Россия" будет помогать всем вне зависимости от политических убеждений

"Мы и дальше обязаны работать со всеми, кто к нам обратился. Будем стараться помочь каждому человеку вне зависимости от его политических убеждений", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании третьего этапа ХХ съезда партии.

По его словам, за пять лет было многое сделано для развития партийной системы защиты прав граждан. "Я имею в виду наши общественные приемные председателя партии, которые работают во всех регионах страны. С каждым годом все больше людей обращаются к нам за помощью. С января 2017 года по ноябрь 2021 года в приемные "Единой России" поступило более 6 млн обращений. Это внушительная цифра. Но мы не просто консультируем людей, самое главное, что мы стараемся реально помочь им в решении этой проблемы", - привел статистику Медведев.

Он напомнил, что партийные приемные продолжили работать и в период пандемии, организуя дистанционные приемы граждан, оказывая им юридическую поддержку, действуя как площадка для волонтеров.

При этом политик подчеркнул, что уверенная безоговорочная победа "Единой России" на выборах вновь позволила получить конституционное большинство вопреки тому, что условия избирательной кампании были жестче, чем прежде. "Кампания проходила при личной поддержку президента, по его предложению партия пригласила к участию и волонтеров. Это позволило нам по-новому взглянуть на многие аспекты в работе и, наверное, в чем-то это помогло стать ближе к избирателям, лучше понимать их запросы", - заключил он.