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XX съезд "Единой России"

Съезд "Единой России" переизбрал Медведева председателем партии

Срок полномочий председателя "Единой России" составляет пять лет
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России". Соответствующее решение принял в субботу съезд партии.

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Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя "Единой России" составляет пять лет.

Бориса Грызлова переизбрали председателем высшего совета партии.

Согласно уставу партии, председатель высшего совета избирается на пять лет, он "осуществляет общее политическое руководство деятельностью партии", представляет партию во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях, координирует деятельность генерального совета и Центрального исполкома. Грызлов впервые был избран главой высшего совета в 2002 году.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГрызлов, Борис ВячеславовичРоссия"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
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