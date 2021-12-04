Съезд "Единой России" переизбрал Медведева председателем партии

О дружбе с Путиным и критике в свой адрес.

О дружбе с Путиным и критике в свой адрес. Высказывания Дмитрия Медведева

Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя "Единой России" составляет пять лет.

Бориса Грызлова переизбрали председателем высшего совета партии.

Согласно уставу партии, председатель высшего совета избирается на пять лет, он "осуществляет общее политическое руководство деятельностью партии", представляет партию во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях, координирует деятельность генерального совета и Центрального исполкома. Грызлов впервые был избран главой высшего совета в 2002 году.