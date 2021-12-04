Медведев: "Единая Россия" считает обновление партии своим стратегическим приоритетом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" считает стратегическим приоритетом вопрос обновления кадров, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" - фактически единственная партия в стране, которая считает обновление своим стратегическим приоритетом. За прошедшие пять лет мы продолжили реформировать наши структуры, расширять форматы взаимодействия с избирателями. Все это для того, чтобы они отвечали тем требованиям, которые предъявляют люди", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания третьего этапа съезда партии "Единая Россия" в субботу.

По его словам, любой партии, в особенности правящей, "нужны энергичные, достойные люди, которые понимают, что быть частью правящей партии - это действительно большая ответственность". Так, напомнил Медведев, в рамках партии открыта высшая партийная школа, чьи образовательные модули сопряжены с ежегодным избирательным циклом, а также запущен кадровый проект "ПолитСтартап", "который придал мощный импульс внутрипартийной конкуренции". "За четыре года его реализации 3,5 тыс. участников стали депутатами разных уровней, из них 15 человек пополнили состав депутатов Государственной думы", - подчеркнул Медведев.

Совершенствование системы праймериз

"Единая Россия" также активно занималась совершенствованием системы предварительного голосования, отметил Медведев. "Последние пять лет подтвердили, что праймериз - это основной инструмент внутрипартийной конкуренции и демократии", - подчеркнул он.

По его словам, праймериз - это механизм, который помогает определить наиболее талантливых и перспективных кандидатов на выборах различного уровня и "дает людям понять, чем станут заниматься депутаты, если заслужат их доверие". "В этом году у нас было самое масштабное предварительное голосование, в котором приняли участие около 11 млн человек. Это вообще-то 10% от общего числа избирателей в стране", - отметил Медведев.

Кроме того, подчеркнул он, интерес граждан к процедуре предварительного голосования значительно вырос благодаря ее цифровому формату. Так, напомнил Медведев, в 2021 году была внедрена практика недельного голосования, из которых шесть дней избиратели делали свой выбор в электронной форме. "В этом есть и очевидные плюсы, среди них прозрачность, невозможность вмешательства различных злоумышленников, включая и наших иностранных недругов. Нам удалось создать действительно современную партийную IT-инфраструктуру, устойчивую к кибератакам. Таким образом, "Единая Россия" не только закрепила свое технологическое лидерство, но и смогла обеспечить безопасность людей в условиях пандемии", - отметил Медведев.

По его словам, такой формат голосования нужно и дальше совершенствовать, "в том числе имея в виду то, что он неплохо себя зарекомендовал в ходе выборов депутатов Государственной думы".