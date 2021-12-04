"Единая Россия" избрала на съезде новый состав высшего совета партии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" на съезде в субботу избрала новый высший совет партии в составе 100 человек, оставив две вакансии.

"Нам необходимо избрать высший совет партии на новый срок полномочий. С учетом того, что количественный состав определяется съездом, предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии", - сказал председатель партии Дмитрий Медведев.

По его словам, здесь "нет какой-то интриги, а просто для возможности доизбрания в состав высшего совета коллег, которые покажут в последующем наилучшие результаты в партийной работе".

Высший совет единороссов снова возглавил Борис Грызлов, а в его состав вошли, в частности, полпреды президента РФ, главы регионов, депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, спикеры заксобраний субъектов РФ, секретари реготделений, а также представители госкорпораций, учреждений культуры и образования, общественных организаций.

Высший совет - орган, отвечающий за стратегическое направление развития партии. Высший совет, согласно уставу, избирается из числа "выдающихся общественных и политических деятелей РФ, имеющих большой авторитет в российском обществе и на международной арене, в том числе не являющихся членами партии". Численный состав высшего совета определяется съездом, его членов избирают делегаты съезда путем открытого голосования.