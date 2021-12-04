Съезд "Единой России" утвердил новый состав генсовета партии

Генсовет - постоянно действующий руководящий коллегиальный орган, в него входят до 170 человек, причем все они являются членами партии. Его ротация должна составлять не менее 15%. Члены генсовета избираются съездом путем тайного голосования.

В этом году, пояснил ТАСС источник в "Единой России", ротация составила порядка 55%.

В частности, в рамках ротации в состав генсовета вошли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор Инна Святенко. Покинули ряды генсовета губернаторы Брянской и Еврейской автономной областей Александр Богомаз и Ростислав Гольдштейн, первый замминистра труда РФ Ольга Баталина, депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Виктор Зубарев.

Съезд также избрал новый состав партийной комиссии по этике. В общей сложности в состав комиссии вошли 11 человек, ее вновь возглавила депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ее заместителем стал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, обязанности ответственного секретаря будет исполнять депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Также был переизбран состав центральной контрольной комиссии партии.