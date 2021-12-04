"Единая Россия" на съезде подвела итоги выборов и ротировала руководящие органы

В своем видеообращении к делегатам съезда лидер "Единой России", президент РФ Владимир Путин отметил , что всегда рассчитывает на партию как на мощную и надежную политическую силу, которая объединяет патриотически настроенных и ответственных людей "вокруг общих целей и приоритетов".

Как заметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, XX съезд стал самым длительным в истории партии. Первый его этап прошел еще в июне, когда партия утвердила своих кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, второй - в августе, он был посвящен утверждению предвыборной программы единороссов. На третьем этапе, по сути отчетно-выборном, партия подвела итоги прошедшего электорального цикла и провела перевыборы руководящих органов, в том числе высшего и генерального советов.

По его мнению, "Единая Россия" достойно выступила в ходе избирательной кампании, а в своей предвыборной программе "предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку". И именно это, а не "громкие привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых невыполнимых обещаний", определило успех партии на выборах, отметил президент.

Он подчеркнул, что у единороссов есть "все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят", не случайно люди обращаются к ним как "к своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы". В этом контексте Путин поддержал решение партии о ежегодных отчетах депутатов Госдумы перед избирателями.

В свою очередь Медведев подчеркнул, что партия не сдала своих позиций даже в "крайне непростых, кризисных обстоятельствах", единороссы "выдержали нелегкие испытания - брали на себя ответственность за решение самых тяжелых, застарелых проблем, принимали решения, которые были сложными".

В своем отчете он перечислил достижения партии за последние пять лет, в том числе в контексте развития партийных проектов и внутрипартийной демократии, кадрового обновления.

Кадровые решения

На съезде был принят ряд кадровых решений, в том числе переизбраны руководящие органы партии, которые по уставу должны переизбираться каждые пять лет.

Председателем "Единой России" был переизбран Дмитрий Медведев, а главой высшего совета единороссов - Борис Грызлов.

Также был избран новый высший совет - орган, отвечающий за стратегическое развитие партии. Его состав, куда могут входить как партийцы, так и беспартийные, был обновлен примерно на 40%. Высший совет был сформирован в составе 100 человек, при этом сохранены две вакансии.

На 55% был ротирован генеральный совет - руководящий коллегиальный орган, куда входят только члены "Единой России". Его секретарем вновь был избран первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Генсовет также избрал шестерых заместителей секретаря, им стал в том числе лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. Как сообщил ранее Медведев, в новом положении о фракции единороссов в Госдуме оптимизируется взаимодействие между партией и ее фракцией, в том числе прописано, что последняя в своей деятельности должна будет руководствоваться решениями центральных и руководящих органов партии.

Кроме того, президиум генсовета утвердил руководителя центрального исполкома партии - органа, отвечающего за текущую работу, в том числе организационную.