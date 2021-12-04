Эксперт заявил, что съезд "Единой России" прошел в рабочей обстановке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Третий этап съезда "Единой России" прошел в субботу в рабочей обстановке, без бравурных речей и праздничных выступлений, несмотря на удачные для единороссов сентябрьские выборы и двадцатилетний юбилей партии. Такое мнение высказал ТАСС руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"Прежде всего стоит отметить рабочую, деловую стилистику съезда. Казалось бы, он проходит после очень удачных для партии выборов да еще и в дни двадцатилетнего юбилея создания "Единой России" - самое время для торжественного подведения итогов. Однако никаких бравурных речей и праздничных выступлений. Все сконцентрировано вокруг конкретных задач, вытекающих из реализации народной программы", - отметил эксперт.

По словам политолога, такой тон съезду задал президент РФ Владимир Путин, который в своем приветственном выступлении подчеркнул, "что основная задача партии сейчас - это выполнение предвыборных обещаний, работа в интересах граждан, обеспечение реального народного представительства на всех уровнях власти".

Кроме того, комментируя появление новых лиц в руководящих органах партии, Костин отметил, что партия "как любой политический организм развивается по определенным законам". "Один из них - это закон политической эволюции. Обновление идеологии, подходов, смыслов, персоналий. Только так можно обеспечивать ответ на текущие запросы избирателей, политической системы, при этом еще работать на перспективу, на опережение. На место одних политиков приходят другие, приносят новые идеи, тренды, технологии", - пояснил он.

Эксперт также отметил, что на съезде было уделено особое внимание волонтерской детальности. "Можно говорить о формировании определенной тенденции, когда участие членов партии в волонтерской деятельности рассматривается не только как социально одобряемое поведение, но и важное условие для продвижения на более масштабные позиции политических менеджеров, политиков", - добавил он.

"Единая Россия" провела в субботу заключительный этап ХХ съезда, на котором подвела итоги сентябрьских выборов в Госдуму и провела ротацию кадров в руководящих органах партии.