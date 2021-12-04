Росавиация: самолет-разведчик НАТО пересек трассы гражданских самолетов над Черным морем

ТАСС, 4 декабря. Самолет-разведчик НАТО CL-600 в пятницу пересек над открытыми водами Черного моря маршруты гражданских воздушных судов. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Росавиации.

"Утром 03.12.2021 в 09 ч. 53 мин. над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL-600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 [м] до высоты 9 200 м, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения", - говорится в сообщении. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.

Как отметили в Росавиации, "увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов". Кроме того, авиационные власти России заявили о намерении направить протест по дипломатическим каналам, так как "вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря".

В пятницу Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российские истребители Су-27 и Су-30 были подняты в воздух для сопровождения стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS сухопутных войск США над Черным морем. Кроме того, экипаж самолета авиакомпании "Аэрофлот", который в пятницу выполнял рейс Тель-Авив - Москва, получил команду от диспетчеров о смене эшелона, так как траекторию движения пересекало другое воздушное судно. Принятые российскими диспетчерами меры обеспечили безопасное выполнение полетов над открытыми водами Черного моря.