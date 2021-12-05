Делегация из Белоруссии приедет в Крым на 130-летие Максима Богдановича

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Делегация политиков и общественников из Белоруссии приедет на следующей неделе в Ялту, где пройдут памятные мероприятия по случаю 130-летия со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича. Об этом сообщил ТАСС председатель национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

"Ожидается уровневая делегация, но уровень не исполнительной власти, а знаковые политики и общественники, которые на всю страну звучат. Конкретные фамилии пока не назову, потому что все может измениться", - сказал Чегринец.

Председатель автономии отметил, что проведет делегацию по тем местам Крыма, которые, по его мнению, необходимо показать планирующему визит в российский регион президенту Белоруссии Александру Лукашенко. "Я уверен, что по прибытии Лукашенко тоже поедет на могилу Богдановича, как и эта делегация, а также посетит санаторий "Белоруссия", - считает Чегринец.

Максим Богданович - белорусский поэт, публицист, литературовед, переводчик; классик белорусской литературы, его считают одним из создателей современного литературного белорусского языка.