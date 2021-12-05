Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о причинах развала СССР

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье разместил в своем Telegram-канале опрос аудитории мессенджера о причинах развала СССР. Это первый опрос в канале председателя палаты.

ТАСС открывает серию материалов о событиях 1991 года, приведших к распаду Советского Союза

Формула распада: 25 лет референдуму о сохранении СССР ТАСС открывает серию материалов о событиях 1991 года, приведших к распаду Советского Союза

Распад Советского Союза Володин назвал трагедией для населения страны, так как "все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось".

"До сегодняшнего дня много разных мнений высказывается на этот счет", - написал он. Володин предложил посетителям его канала выбрать один из пяти вариантов ответа: слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике - монополия на власть одной партии (КПСС) или иностранное вмешательство.

Участие в опросе приняли уже более 11 тыс. пользователей. 54% пользователей выбрали предательство элит , 23% - иностранное вмешательство, 12% - слабое руководство, 10% - отсутствие конкуренции во власти и 1% выбрал пустые полки в магазинах.

Кроме того, Володин открыл комментарии к посту, их число превысило 1,9 тыс.