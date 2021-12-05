Ушаков: договоренностей о проведении очного саммита Путина и Байдена пока нет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Москва и Вашингтон пока не договорились о том, чтобы провести очную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после их предстоящего общения по видеосвязи. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире телеканала " Россия-1 " в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Пока не договорились еще", - сказал он в ответ на вопрос, ожидается ли вскоре после телемоста общение двух лидеров вживую.

Говоря о том, возможно ли будет по видеосвязи обсудить сложнейшие темы, Ушаков заметил: "Легко! А почему нельзя?".

Ранее Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, звонка по защищенной видеосвязи между Путиным и Байденом. Ожидается, что лидеры обсудят "целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", отмечали в Вашингтоне.

Ушаков ранее сообщал, что главы двух стран в ходе встречи по видеосвязи рассмотрят двусторонние дела, актуальные вопросы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, внутриукраинский кризис, Ливию и, возможно, Сирию.