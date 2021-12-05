Лавров: Украина не будет выполнять минские соглашения, ее надо заставлять

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Киев не намерен следовать минским договоренностям по собственной воле, его надо заставлять. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала " Россия-1 " в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Если ее (Украину - прим. ТАСС) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами, - сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. - Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать".

Минские соглашения

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.