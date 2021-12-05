Слуцкий назвал "дешевым фейком" публикацию Bild о плане нападения РФ на Украину

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Западные СМИ стали постоянно публиковать "сказки про планы нападения России на Украину", статья в немецкой газете Bild на эту тему является дешевым фейком. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Западные СМИ, похоже, в массовом порядке завели постоянную рубрику "Сказки про планы нападения России на Украину", - написал он. - Теперь на этом поприще отметилась немецкая Bild, ее журналисты нарисовали карту "вторжения" РФ, опираясь на, страшно сказать, источники в НАТО и в украинской разведке".

По словам депутата, "дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ". Слуцкий напомнил, что газеты США неоднократно за последние месяцы публиковали спутниковые снимки российских танков якобы у границы Украины и сообщали о "готовящемся в конце января вторжении. "Маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную", - констатировал он.

"Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу минских соглашений и истиной посреднической роли России в урегулировании на юго-востоке Украины", - резюмировал глава комитета.