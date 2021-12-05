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Мезенцев: Лукашенко подтвердил, что решение крымчан в 2014 году было единственно возможным

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии отметил, что позиция президента республики подтверждает историческую справедливость, поскольку на протяжении веков Крым оставался частью России

СИРИУС /Федеральная территория/, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о Крыме подтвердил, что решение жителей полуострова на референдуме 2014 года было единственно возможным. Об этом в воскресенье заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на Кубке Союзного государства по самбо, прошедшем на "Сириус-Арене".

"Александр Григорьевич Лукашенко именно в ходе заседания Высшего государственного совета отметил, что готов побывать в Крыму, тем самым подтвердил очень четкую взвешенную позицию Республики Беларусь, братской для нас страны, в отношении того, что решение крымчан на референдуме 2014 года о возвращении Крыма в родную гавань было единственно возможным в той обстановке", - сказал собеседник агентства.

Позиция президента Белоруссии подтверждает историческую справедливость, поскольку на протяжении веков Крым оставался частью России, добавил Мезенцев.

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным. В Крыму уже сообщили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "вполне соответствует духу братских отношений между народами" России и Белоруссии.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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