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Миграционный кризис в Европе

Путин заявил, что миграционных потоков из России в Европу нет

Президент РФ раскритиковал польские власти за применение против мигрантов водометов с подмешиванием в воду гербицидов и пестицидов
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Миграционных потоков из России в Европу нет, заявил президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

"Что касается миграционных потоков. Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше", - сказал Путин.

Нужно деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС.

Путин заявил, что много беженцев погибли на границе Белоруссии и Польши, отметив, что их там хоронят каждый день. Путин раскритиковал польские власти за применение против мигрантов водометов с подмешиванием в воду гербицидов и пестицидов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПроблема нелегальной миграции в Европе
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