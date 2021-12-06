Мэра Курска назначили заместителем губернатора Курской области

ТАСС, 6 декабря. Глава Курской области Роман Старовойт назначил своим заместителем мэра Курска Виктора Карамышева в связи с введением новой должности вице-губернатора. На этот пост переходит Александр Чуркин, который ранее занимал должность замгубернатора, сообщил Старовойт в своем Telegram-канале в понедельник.

"Количество задач и проектов, требующих постоянного сопровождения в Москве неуклонно возрастает. Считаю необходимым с сегодняшнего дня ввести должность вице-губернатора, который будет на постоянной основе взаимодействовать с правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти. Это направление возглавит Александр Чуркин. Курировать блок образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта в ранге заместителя губернатора предлагаю Виктору Карамышеву", - написал он.

По данным сайта администрации Курской области, Чуркин занимал должность замгубернатора региона с 2019 года, в его ведении находилась координация работы комитетов образования и науки, физической культуры и спорта, культуры и ряда других направлений. Карамышев занимает должность мэра Курска также с 2019 года. "Данные изменения не повлекут дополнительных расходов из средств бюджета Курской области", - добавил Старовойт.