Комитет Думы по госстроительству поддержал ко II чтению законопроект о региональной власти

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об общих принципах организации региональной власти.

Законопроект закрепляет, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти". Документ определяет полномочия регионов. Предусмотрено снятие запрета для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и введение единого срока полномочий для них - пять лет.

В ходе заседания комитет рассмотрел большой блок поправок. Одним из наиболее спорных моментов в законопроекте стал запрет на использование в наименовании должности главы субъекта РФ слова "президент", против чего выступили власти Татарстана. Поправки, позволяющие использовать это слово, в комитете не поддержали. В то же время комитет согласился с тем, что в наименовании высшего исполнительного органа власти субъекта РФ может быть не только слово "правительство", как предлагалось изначально, но в том числе и слово "администрация" или иной термин.

"Мы практически все полномочия субъектов указали по совместному ведению. Мы пошли по пути, что укажем [в законопроекте] все полномочия субъектов РФ", - пояснил ТАСС глава комитета, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников. На заседании комитета он уточнил, что благодаря поправкам статья о полномочиях регионов "увеличилась колоссально, в десятки раз", многие субъекты РФ говорили о важности указания их полномочий именно на законодательном уровне. В дальнейшем изменения полномочий будут согласовываться с Госсоветом, после чего в закон будут вноситься поправки.

Комитет также поддержал поправку, согласно которой срок предоставления отзывов регионами на законопроекты совместного ведения останется прежним - 30 дней, однако регламентом Госдумы могут быть предусмотрены случаи, когда он сократится до 15. Общий срок сейчас составляет 30 дней, в редакции первого чтения его предлагалось сократить до 15.