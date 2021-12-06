Лавров: РФ выразила Индии серьезную обеспокоенность деятельностью США в АТР

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия на консультациях в формате "2+2" выразила Индии серьезную обеспокоенность в связи с деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций министров обороны и министров иностранных дел двух стран в формате "2+2".

"[В ходе консультаций] был полезный, содержательный разговор по самым разным темам, но основное внимание уделили ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где в последние годы накапливаются элементы нестабильности, которые рискуют подорвать универсальную, инклюзивную архитектуру сотрудничества, которое здесь складывалось многие десятилетия вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), - сказал министр. - И мы выразили нашу серьезную обеспокоенность нашим индийским друзьям по поводу той деятельности, которой здесь занимаются США под лозунгом так называемых Индо-Тихоокеанских стратегий, создавая здесь закрытые блоковые структуры".

По словам Лаврова, одним из последних примеров этого является соглашение о военном сотрудничестве между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном (AUKUS). В связи с этим, как отметил российский министр, возникает немало вопросов, в том числе насколько подобные планы соответствуют нормам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также нормам Договора о нераспространении ядерного оружия.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.