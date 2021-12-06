Песков рассказал о предстоящих переговорах Путина и Байдена

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря не будет транслироваться, планируется показать первые кадры со встречи, которая пройдет в видеоформате, а затем общение лидеров будет закрытым. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, в какое время ожидается начало переговоров, Песков сказал: "В районе шести вечера [мск]". "Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он также прокомментировал вопрос об участии делегаций в саммите. "Мы имеем в виду, что это будет разговор непосредственно двух президентов, я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом", - заметил Песков. Он добавил, что Путин перед каждыми серьезными переговорами "проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств". "Все, что называется, фигуранты наших двусторонних отношений, они постоянно на связи с президентом России", - заключил представитель Кремля.

Пресс-служба Кремля даст сообщение по итогам переговоров. Песков отрицательно ответил на вопрос, ожидается ли заявление Путина по итогам встречи, которая пройдет по видеосвязи. "Мы дадим сообщение, как мы обычно даем сообщения", - сказал представитель Кремля. По его словам, при необходимости будет организован конференц-кол для журналистов, но пока этого в планах нет.

Темы беседы

Путин и Байден обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности, сообщил Песков. "Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", - отметил представитель Кремля.

"Затем [президенты обсудят] те вопросы, которые, наверное, "шумят" на повестке дня - это прежде всего напряженность вокруг Украины, это тематика продвижения НАТО в сторону наших границ, это инициатива президента Путина о гарантиях безопасности", - продолжил Песков.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности не могут быть односторонними, "гарантии бывают только обоюдными". "Именно президент Путин является политиком, который настаивает на взаимоуважительном и справедливом характере двусторонних отношений", - обратил внимание пресс-секретарь.