{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Кремле позитивно оценивают назначения губернаторов во главе реготделений "Единой России"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что партия пользуется поддержкой подавляющего большинства избирателей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Кремль позитивно относится к тому, что многие из действующих губернаторов возглавляют региональные отделения "Единой России". Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относятся позитивно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что "Единая Россия" - лидирующая партия, которая несет ответственность за подавляющее большинство процессов, происходящих в стране, и не уходит от этой ответственности. Представитель Кремля также напомнил, что партия пользуется поддержкой подавляющего большинства избирателей, а ее лидером остается президент РФ Владимир Путин. "Поэтому никаких здесь противоречий нет", - заключил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич"Единая Россия"
Вторая мировая война
Бастрыкин обвинил руководство стран Европы в фальсификации истории Второй мировой войны
Глава СК России подчеркнул, что в некоторых странах "упорно стремятся оправдать нацизм"
Читать полностью