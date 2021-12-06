В Кремле позитивно оценивают назначения губернаторов во главе реготделений "Единой России"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Кремль позитивно относится к тому, что многие из действующих губернаторов возглавляют региональные отделения "Единой России". Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относятся позитивно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что "Единая Россия" - лидирующая партия, которая несет ответственность за подавляющее большинство процессов, происходящих в стране, и не уходит от этой ответственности. Представитель Кремля также напомнил, что партия пользуется поддержкой подавляющего большинства избирателей, а ее лидером остается президент РФ Владимир Путин. "Поэтому никаких здесь противоречий нет", - заключил он.