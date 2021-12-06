Лавров пригласил глав МИД и Минобороны Индии продолжить переговоры в формате "2+2" в РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. РФ по результатам встречи в понедельник в формате "2+2" в Нью-Дели пригласила Индию посетить Россию с ответным визитом в первой половине 2022 года. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате "2+2" министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

"Пригласили наших индийских коллег с ответным визитом в формате "2+2" посетить Москву или другой регион Российской Федерации в первой половине следующего года", - сказал он.

По словам Лаврова, главы внешнеполитических ведомств РФ и Индии выступают за перевод работы в таком формате на постоянную основу. "Будем докладывать президенту России и премьер-министру Индии о том, что их инициатива полностью себя оправдала, и выступаем за ее перевод на регулярную основу", - отметил он.

Главы МИД России и Индии также обсудили проблемы стратегической стабильности, сохраняющиеся на фоне демонтажа большинства договоров о контроле над вооружениями.

"[Обсудили] стратегическую стабильность, те проблемы, которые в этой сфере сохраняются, особенно в свете демонтажа большинства договоров о контроле над вооружениями, за исключением Договора о стратегических и наступательных вооружениях (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, ДСНВ, СНВ-3 - прим. ТАСС). И рассказали о том, как у нас идет стратегический диалог по этим вопросам с Соединенными Штатами [Америки]" , - сказал Лавров.

По словам министра, стороны также обсудили тяжелое социально-экономическое положение в Сирии, сложившееся на фоне санкций в отношении Дамаска. "Говорили о том, как мы можем более активно помогать решать обострившиеся в условиях незаконных санкций социально-экономические проблемы этой страны", - отметил Лавров, добавив, что Индия продолжает контакты с правительством Башара Асада и не закрывала свое посольство в Сирии.

Укрепление ШОС

Российская сторона видит хорошую перспективу для дальнейшего укрепления Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и усиления ее роли в качестве центра регионального сотрудничества стран, заявил Лавров.

"У нас есть очень хорошая такая перспектива, мы разделяем ее позитивную оценку, которая заключается в том, что ШОС будет продолжать укреплять свои позиции и будет все больше и больше играть роль такого центра сотрудничества", - указал глава российского дипведомства.

Также Лавров отметил, что Москва высоко оценила участие индийских партнеров в антитеррористических учениях ШОС "Мирная миссия - 2021" в сентябре.