Делегация СФ во главе с Матвиенко из Бахрейна направляется с визитом в ОАЭ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко отправляется из Бахрейна с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом ТАСС сообщил в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев, который входит в состав делегации.

"Перелетаем в ОАЭ. Запланированы встречи с руководством страны", - сказал Косачев ТАСС по телефону.

По его словам, визит, приуроченный к 50-летию отношений, пройдет 7-8 декабря.

С 4 по 6 декабря делегация СФ находилась с визитом в Бахрейне, где прошли встречи с руководством страны.