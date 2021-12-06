Путин поздравил Жапарова с днем рождения

БИШКЕК, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения и отметил его особый вклад в стабилизацию обстановки в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения", - говорится в сообщении.

"Под вашим руководством в Кыргызской Республике осуществляются важные преобразования, направленные на стабилизацию политической и социально-экономической обстановки в стране. Ценим ваш настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также на продвижение евразийских интеграционных процессов, взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - приводит пресс-служба текст поздравительной телеграммы президента РФ.

По данным пресс-службы, Путин также заверил, что рассчитывает на "продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня".

Президент Киргизии отмечает день рождения 6 декабря.