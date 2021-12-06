В Кремле считают, что тезисы антиваксеров являются стратегией по уничтожению народа

"Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что вакцина пусть еще себя сначала оправдает, а между тем каждый день будет умирать тысяча человек. Считается, что это демократия, свободное выражение собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать", - подчеркнул Новиков, выступая на всероссийском семинаре "Без срока давности".

В понедельник стало известно, что число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло на 1 184 - до 282 462. За сутки зарегистрирован 91 летальный случай в Москве, 62 - в Московской области, 55 - в Санкт-Петербурге, 45 - в Воронежской области, 39 - в Краснодарском крае, 38 - в Волгоградской области.