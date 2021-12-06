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Пандемия COVID-19

В Кремле считают, что тезисы антиваксеров являются стратегией по уничтожению народа

Об этом заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков
Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков Антон Новодережкин/ТАСC
Описание
Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков
© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Высказывания тех, кто отрицает необходимость вакцинации, отражают стратегию по уничтожению российского народа, заявил в понедельник начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.

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"Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что вакцина пусть еще себя сначала оправдает, а между тем каждый день будет умирать тысяча человек. Считается, что это демократия, свободное выражение собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать", - подчеркнул Новиков, выступая на всероссийском семинаре "Без срока давности".

В понедельник стало известно, что число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло на 1 184 - до 282 462. За сутки зарегистрирован 91 летальный случай в Москве, 62 - в Московской области, 55 - в Санкт-Петербурге, 45 - в Воронежской области, 39 - в Краснодарском крае, 38 - в Волгоградской области.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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