Рябков в беседе с послом Ирана подчеркнул настрой на перезапуск ядерной сделки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече в понедельник с послом Ирана в РФ Каземом Джалали обсудил переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе подчеркнул настрой Москвы на продолжение сосредоточенной работы по ее восстановлению.

"Рассмотрена ситуация на переговорах в венском формате по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнут серьезный настрой на продолжение сосредоточенной работы по "перезапуску" СВПД", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

СВПД был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. В 2018 году занимавший должность президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.

Седьмой раунд этих переговоров стартовал 29 ноября. Предыдущие такие встречи в австрийской столице прошли в июне текущего года. Затем переговорный процесс был приостановлен, в том числе в связи с президентскими выборами в Иране.