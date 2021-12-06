Эксперт: задача "Единой России" - хорошая подготовка к выборам 2024 и 2026 годов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" сейчас находится в хорошей политической форме, главными задачами партии являются исполнение народной программы и сохранение оптимальной формы к президентским выборам 2024 года и думской кампании 2026 года. Такое мнение в понедельник высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин в ходе круглого стола "Перезагрузка "Единой России". Основные этапы и итоги".

"В субботу прошел съезд "Единой России". Все политическое руководство партии сохранило позиции, что вполне оправдано, поскольку результат, полученный на выборах, показал, что партия в хорошей форме. И, соответственно, все те практики, которые есть, их надо продолжать развивать", - сказал Костин.

Он отметил, что одной из важнейших задач партии является исполнение народной программы. "Потому что "Единая Россия" сама максимально сфокусировала внимание и граждан, и общественности, и СМИ на значимости народной программы, на том, что все, что там записано, должно быть исполнено. Поэтому программа должна быть реализована. В 2026 году мало кто откажет себе в удовольствии взять программу и посмотреть, что сделано, а что не сделано", - добавил председатель правления ФоРГО.

Он подчеркнул, что единороссам на ближайших выборах 2022 года необходимо подтверждать свои электоральные результаты, а также решать вопросы, связанные с преодолением пандемии коронавируса.

"Ну и самое главное - достижение оптимальной политической формы к федеральному суперциклу 2024-2026 годов. Будут выборы очень непростые, когда от партии будут ожидать эффективной работы и хороших результатов. И, конечно, к этому периоду надо подходить в хорошей форме", - подчеркнул Костин.

Социальная ориентация

В свою очередь гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отметил, что "Единая Россия" стала более социально ориентированной организацией. "Скорее, ее идеологию сегодня можно считать социально-консервативной. Ну и этой ориентации, этому выбору политического и идеологического смысла соответствует совершенно определенный набор проектов и программ. Проекты типа газификации очень укрепляют политические возможности и электоральный потенциал партии", - сказал Орлов.

По его мнению, партия также "должна выйти за пределы коридора 28-33% поддержки и двигаться, насколько это возможно, к горизонту 35-40%". "Это позволит сохранять более стабильную общественную поддержку, чтобы та мобилизация, которая проходит в период выборов, имела более консервативный характер. Впрочем, той поддержки, которую партия имеет сегодня, достаточно и для политического доминирования, и для получения конституционного большинства", - полагает эксперт.

При этом директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что партия уже сейчас готовится к президентским выборам 2024 года. "Очевидно, что для того, чтобы на выборы выйти в качестве полноценной и современной партийной машины, нужно заниматься этим уже сейчас. Для этого нужно перестраивать модели работы с избирателями, фрагментировать работу с целевыми группами, наладить работу с новыми технологиями, которые появляются все больше и больше", - отметил он.

Чеснаков напомнил, что по результатам президентский выборов 2024 года будет формироваться новое правительство. "Единая Россия", которая имеет конституционное большинство в Госдуме, будет иметь большое влияние на кадровое и организационное формирование будущего кабинета. В этом смысле, мне кажется, этот фактор будет постоянно учитываться в дальнейшем процессе", - подчеркнул политолог.

"Единая Россия" провела в субботу заключительный этап ХХ съезда, на котором подвела итоги сентябрьских выборов в Госдуму и провела ротацию кадров в руководящих органах партии.