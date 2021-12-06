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Путин: Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. РФ относится к Индии как к великой державе с дружественным народом, сообщил президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений", - сказал Путин.

"Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за первые девять месяцев текущего года рост составил уже больше 38%", - продолжил президент РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, Нарендра
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