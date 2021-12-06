Путин на переговорах с Моди выразил обеспокоенность развитием ситуации в Афганистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Развитие ситуации в Афганистане не может не вызывать обеспокоенности, заявил президент России Владимир Путин в понедельник на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью", - сказал глава российского государства. "В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается, в Афганистане", - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что Москва и Нью-Дели "продолжают активно работать на международной арене". "Действительно, наши позиции по очень многим вопросам совпадают", - констатировал он.