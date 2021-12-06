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Путин на переговорах с Моди выразил обеспокоенность развитием ситуации в Афганистане

По словам президента РФ, волнение вызывает все, что связано с терроризмом и борьбой с ним, а также с наркотиками и организованной преступностью
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди Игорь Жданов/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© Игорь Жданов/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Развитие ситуации в Афганистане не может не вызывать обеспокоенности, заявил президент России Владимир Путин в понедельник на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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"Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним, так же как с наркотиками, с организованной преступностью", - сказал глава российского государства. "В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается, в Афганистане", - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что Москва и Нью-Дели "продолжают активно работать на международной арене". "Действительно, наши позиции по очень многим вопросам совпадают", - констатировал он.

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Путин, Владимир ВладимировичАфганистанИндияРоссияМоди, Нарендра
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