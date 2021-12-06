Глава Железноводска подал в отставку

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава города-курорта Железноводска (Ставропольский край) Евгений Моисеев подал заявление об отставке, городская дума в понедельник его удовлетворила. Причины отставки Моисеев не назвал.

"Принял решение не участвовать в назначенных на 14 декабря выборах главы Железноводска на второй для себя срок, хотя все документы уже подал. Сегодня заявление из конкурсной комиссии забрал. Городская дума только что рассмотрела мое заявление об увольнении и удовлетворила его", - написал он на своей странице в "Инстаграме".

Моисеев отметил, что гордится тем, что ему удалось сделать за пять лет. "Все намеченные планы остаются "живыми", реальными и над ними продолжит работать команда администрации Железноводска", - добавил он.

Моисеев возглавил Железноводск в 2016 году. За это время в городе были реализованы десятки инфраструктурных проектов, в том числе и крупные - реконструкция городского озера и реконструкция Каскадной лестницы, которая в итоге стала самой крупной на Юге России.