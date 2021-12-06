Путин и Моди выступили за то, чтобы Афганистан никогда не стал "тихой гаванью" терроризма

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров в понедельник приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

"Лидеры обеих стран выразили решительную поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны и обеспечения невмешательства в ее внутренние дела", - говорится в документе. "Они [лидеры] также обсудили гуманитарную ситуацию в стране и приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу", - отмечается в совместном заявлении.

Кроме того, Путин и Моди выступили за то, чтобы Афганистан никогда не стал "тихой гаванью" глобального терроризма. "Они [лидеры] заявили о своей твердой приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая его финансирование, ликвидации террористической инфраструктуры и противодействию радикализации, с тем чтобы Афганистан никогда не стал "тихой гаванью" глобального терроризма", - указано на сайте Кремля.

Лидеры подчеркнули, что территория Афганистана не должна использоваться для укрытия, подготовки, планирования операций или финансирования каких-либо террористических группировками, включая ИГ (запрещено в РФ), "Аль-Каиду" (запрещено в РФ), "Лашкар-э-Тайба" (запрещено в РФ) и так далее. Путин и Моди также подчеркнули центральную роль ООН в Афганистане, напомнили о важности соответствующих резолюций ООН по Афганистану, а также недавних итоговых документов московского формата консультаций и других международных и региональных механизмов.

"Лидеры приветствовали тесное взаимодействие между Российской Федерацией и Республикой Индией по Афганистану, в том числе путем создания постоянного консультативного механизма по этому вопросу между советами безопасности двух стран", - говорится в заявлении. В числе прочего российская сторона приветствовала созыв Делийского диалога советников и секретарей Советов безопасности по Афганистану 10 ноября в Нью-Дели, а также Делийскую декларацию по Афганистану, принятую по итогам встречи.

"[Путин и Моди] подчеркнули приоритеты создания подлинно инклюзивного и представительного правительства, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, немедленного оказания гуманитарной помощи, а также защиты прав женщин, детей и меньшинств", - резюмируется в заявлении.