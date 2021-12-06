Песков сравнил состояние отношений России и США с авгиевыми конюшнями

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Много вопросов накопилось в отношениях России и США, и расчистить эти авгиевы конюшни за несколько часов переговоров вряд ли возможно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу .

"Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно", - сказал он, комментируя предстоящую беседу президентов РФ и США.

Песков призвал "не предаваться экзальтированным, эмоциональным" ожиданиям от переговоров. "Очень важно не предаваться каким-то экзальтированным, эмоциональным ожиданиям, все-таки говорят два главы государства. Во-первых, им есть, что обсудить в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Женеве, работа ведется", - сказал Песков.

"Хотя наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление, на каких-то направлениях начинается диалог", - продолжил представитель Кремля, отметив, что, хоть этот диалог пока не приводит "к унисону в позициях, в договоренностях, но тем не менее это общение, оно всегда лучше".

В Кремле надеются, что президенты смогут донести друг до друга свои обеспокоенности и ответить на них. "Давайте хотя бы надеяться на то, что лидерам удастся довести обеспокоенности друг до друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это", - сказал Песков.

Ситуация вокруг Украины

Напряжение вокруг Украины можно снять только путем отказа Киева от идей силового решения проблемы Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ, отметив, что украинская тематика будет обсуждаться на переговорах Путина и Байдена.

"Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине - имеются в виду, наверное, [предложения] по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения, и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что "снять напряженность можно только одним путем - это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".

Песков обратил внимание на "агрессивную и враждебную риторику, которая идет из европейский столиц" и из Вашингтона по ситуации вокруг Украины. "Мы видим явно целенаправленные сливы в западных - как мы говорим, англосаксонских - средствах массовой информации, в которых публикуются различные планы по якобы планируемому вторжению России на Украину", - добавил пресс-секретарь президента РФ.