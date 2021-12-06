Эксперт считает, что отношения Москвы и Вены при новом канцлере Австрии останутся прежними

"Отношения не изменятся. Он мало известен. Но тем не менее он будет следовать той линии, которая была до него, и у [экс-канцлера и бывшего лидера Австрийской народной партии Себастьяна] Курца, и у [экс-канцлера Александера] Шалленберга. Поэтому здесь можно спокойно воспринимать смену, каких-либо резких движений не будет. Так что российско-австрийские отношения останутся прежними, такими, где торговля и энергетика будут на первом месте", - сказал он.

По словам аналитика, заявленные Нехаммером предстоящие перестановки в кабинете министров также никак не отразятся на отношениях с Москвой. "Никак не повлияет, просто новый канцлер - новое правительство, - указал он. - Австрия - традиционный партнер, не будет в ближайшее время никаких изменений. Россия остается приоритетным партнером. Так что назначение нового канцлера не может этому помешать".

Белов также выразил мнение, что и Курц, и Шалленберг "ушли, чтобы вернуться". "Когда они это сделают, непонятно, но это произойдет. Однозначно. Поэтому на эту текущую политику надо смотреть спокойно. [Во-первых], сейчас Курц решил уйти, чтобы все успокоилось. Во-вторых, семья, ребенок. Поэтому посвятить себя семье, успокоиться, чтобы все вокруг успокоилось, - вполне приемлемое для него решение", - заключил эксперт.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен ранее в понедельник привел к присяге нового канцлера республики Карла Нехаммера. Он сменил на этом посту занимавшего его около двух месяцев Александера Шалленберга, который снова возглавит МИД страны. Новые перестановки в правительстве Австрии произошли в результате объявленного 2 декабря ухода Курца с поста лидера Австрийской народной партии и из политики в целом. До этого, в октябре 2021 года, Курц был вынужден покинуть пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Лидер партии "Зеленых" и вице-канцлер Вернер Коглер объявил, что правительство продолжит работу в новом составе.