Эксперт считает, что отношения Москвы и Вены при новом канцлере Австрии останутся прежними

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер будет следовать прежнему курсу страны в отношении России, Москва будет оставаться приоритетным партнером республики. Такое мнение выразил в понедельник ТАСС заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов.
"Отношения не изменятся. Он мало известен. Но тем не менее он будет следовать той линии, которая была до него, и у [экс-канцлера и бывшего лидера Австрийской народной партии Себастьяна] Курца, и у [экс-канцлера Александера] Шалленберга. Поэтому здесь можно спокойно воспринимать смену, каких-либо резких движений не будет. Так что российско-австрийские отношения останутся прежними, такими, где торговля и энергетика будут на первом месте", - сказал он.
По словам аналитика, заявленные Нехаммером предстоящие перестановки в кабинете министров также никак не отразятся на отношениях с Москвой. "Никак не повлияет, просто новый канцлер - новое правительство, - указал он. - Австрия - традиционный партнер, не будет в ближайшее время никаких изменений. Россия остается приоритетным партнером. Так что назначение нового канцлера не может этому помешать".
Белов также выразил мнение, что и Курц, и Шалленберг "ушли, чтобы вернуться". "Когда они это сделают, непонятно, но это произойдет. Однозначно. Поэтому на эту текущую политику надо смотреть спокойно. [Во-первых], сейчас Курц решил уйти, чтобы все успокоилось. Во-вторых, семья, ребенок. Поэтому посвятить себя семье, успокоиться, чтобы все вокруг успокоилось, - вполне приемлемое для него решение", - заключил эксперт.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен ранее в понедельник привел к присяге нового канцлера республики Карла Нехаммера. Он сменил на этом посту занимавшего его около двух месяцев Александера Шалленберга, который снова возглавит МИД страны. Новые перестановки в правительстве Австрии произошли в результате объявленного 2 декабря ухода Курца с поста лидера Австрийской народной партии и из политики в целом. До этого, в октябре 2021 года, Курц был вынужден покинуть пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Лидер партии "Зеленых" и вице-канцлер Вернер Коглер объявил, что правительство продолжит работу в новом составе.