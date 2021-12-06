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Путин и Моди призвали к всеобъемлющему реформированию СБ ОНН

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности (СБ) ОНН, чтобы сделать его более представительным и эффективным. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности", - говорится в документе.

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