Межправкомиссию России и Индии дополнят группами по транспорту и городскому развитию

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Межправительственную российско-индийскую комиссию по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству необходимо дополнить группами по транспорту, железным дорогам и городскому развитию, считают президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в понедельник переговоров президента РФ и премьер-министра Индии, которое опубликовано на сайте Кремля.

"Лидеры двух государств подчеркнули важность продолжения взаимодействия в рамках межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) для двустороннего экономического сотрудничества в приоритетных областях <…> Стороны также приветствовали создание новых рабочих групп и подгрупп по транспорту, городскому развитию и железным дорогам, а также выразили надежду на скорейшее проведение их первых заседаний", - отмечается в документе.

Москва и Нью-Дели также отметили проведение 12 заседаний уже существующих рабочих групп и подгрупп МПК и поручили ответственным должностным лицам оперативно провести заседания остальных рабочих групп, следует из заявления.

Кроме того, стороны планируют продолжить усилия по укреплению и расширению культурных обменов между Россией и Индией.

Из документа следует, что Москва и Нью-Дели "договорились продолжать усилия по развитию образовательных связей между университетами и учебными заведениями". "Стороны договорились прилагать дальнейшие совместные усилия для комплексной популяризации русского языка в Индии и хинди в России, в том числе через развитие контактов между профильными учебными заведениями", - говорится в совместном заявлении.

"Стороны также договорились запустить программы обмена для дипломатических сотрудников на базе соответствующих учебных центров министерств иностранных дел", - отмечается в документе.

Кроме того, Россия и Индия выразили намерение "продолжить обоюдовыгодную практику проведения фестивалей культуры и кино на основе взаимности".