Песков назвал истерикой сообщения в СМИ о возможных санкциях США против окружения Путина

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Кремль считает проявлением информационной истерики сообщения о возможности санкций США против окружения президента РФ Владимира Путина и других рестрикциях из-за ситуации вокруг Украины. Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли такие сообщения негативно сказаться на предстоящих 7 декабря переговорах по видеосвязи лидеров России и США.

Ранее в понедельник телекомпания CNN сообщила, что возможные новые санкции США могут затронуть представителей ближайшего окружения президента РФ и российских производителей энергии, а также предусматривают отключение страны от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Саммит Путина и президента США Джо Байдена запланирован в формате видеосвязи на 7 декабря. Российский президент будет находиться в Сочи. Как ранее сообщил журналистам Песков, лидеры обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу Путина о гарантиях безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Российская сторона называет подобную информацию пустой и безосновательной.