Песков заявил, что РФ обеспокоена возможным размещением военных из стран Запада на Украине

ТАСС, 6 декабря. Россию чрезвычайно беспокоит возможное размещение на Украине военных подразделений из западных стран, эта ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу RT.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну дополнительно 500 канадских военных инструкторов. Как считает министр, "необходимо, чтобы Канада, Соединенные Штаты и Британия совместно и оперативно предоставили военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией".

"Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц, в том числе от британских военных, по-моему, было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится. И это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать эти заявления.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо призвал увеличить число канадских военных инструкторов на Украине. Зеленский озвучил тогда стремление Киева получить План действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ), подчеркнув в этой связи, что Канада могла бы "проявить лидерство среди союзников", которые поддерживают предоставление ПДПЧ. На данный момент в тренировочной миссии на Украине задействованы 200 канадских солдат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.