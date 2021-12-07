Путин и Байден проведут переговоры в формате телемоста

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник проведут двусторонние переговоры. Они впервые состоятся в формате телемоста.

Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки дня. Они могут затронуть и темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

Разговор из Сочи и закрытая линия

Путин выйдет на связь с американским коллегой из своей резиденции в Сочи. Российский президент направился туда после визита днем ранее в Нью-Дели.

Разговор будет проходить по защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, она была создана "еще при предыдущих администрациях", когда в отношениях двух государств оставалось "хоть что-то созидательное". Однако до сих пор линия бездействовала и "фактически поддерживалась только в технической работоспособности". Во вторник она будет использована впервые.

По словам представителя Кремля, общение президентов РФ и США по видеосвязи ничем не будет принципиально отличаться от телефонного разговора или очного общения. Специальная линия позволяет им говорить на самые закрытые темы, заверил он. Об этом же ранее упоминал и помощник российского президента Юрий Ушаков. Говоря о том, возможно ли будет по видеосвязи обсудить сложнейшие темы, он заметил: "Легко! А почему нельзя?"

Предстоящая беседа двух лидеров станет пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главы двух государств трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу. Разговор с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Этот российско-американский саммит стал первым с 2018 года. Для участия в женевской встрече Путин впервые с начала пандемии совершил международный визит.

Выполнение прошлых договоренностей

Как сообщал журналистам Юрий Ушаков, предстоящий телемост станет "важным контактом в продолжение женевских переговоров". Во время него будут затронуты вопросы о реализации достигнутых ранее договоренностей.

В совместном заявлении по итогам той встречи президенты подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Ожидается, что во вторник лидеры будут говорить о двусторонних делах и актуальных вопросах международной повестки, в том числе внутриукраинском кризисе, обстановке в Афганистане, Иране, Ливии. Может быть затронута и ситуация в Сирии. По словам Ушакова, президенты могут рассмотреть и "ход диалога по стратегической стабильности". "Наверняка будет затронут вопрос о реализации нашей идеи по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН", - считает дипломат.

Кроме того, Ушаков не исключил, что президенты России и США могут рассмотреть положение на рынке нефти, а также пандемию и борьбу с изменением климата.

Байден же намерен обсудить с Путиным "целый ряд важнейших вопросов, включая стратегическую стабильность, киберпространство и ядерную программу Ирана", рассказал в понедельник представитель администрации США высокого ранга. По его словам, американский лидер в преддверии встречи проведет разговоры по телефону с союзниками в Европе для координации действий. Помимо этого у госсекретаря США Энтони Блинкена также состоялись переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским перед встречей глав двух государств, а уже после беседы с Путиным Байден позвонит украинскому лидеру и расскажет о ее итогах.

Продвижение НАТО на восток

Еще одной темой переговоров станут вопросы, касающиеся Североатлантического альянса. Речь идет о юридических договоренностях, которые исключили бы дальнейшее продвижения НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих ей напрямую оружейных систем.

"Я думаю, что президент России обсудит это в ходе своего предстоящего контакта с президентом Байденом", - отмечал Ушаков. По его оценке, с учетом нынешней напряженной ситуации встает вопрос о срочной необходимости таких гарантий, причем договоренности важно зафиксировать на бумаге. В прошлом и Советский Союз, и Россия слышали обещания о том, что военные структуры НАТО не будут продвигаться на восток, однако "оказалось, что эти устные заверения ничего не стоят", констатировал представитель Кремля.

О желании затронуть эту тему со своей стороны заявил и Вашингтон. Так, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, встреча по телемосту будет для Байдена возможностью подчеркнуть свою обеспокоенность военной активностью, которую Россия якобы проявляет на границе с Украиной, и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сам Байден в пятницу в беседе с журналистами отверг требования России о предоставлении гарантий безопасности в контексте Украины. Его попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает красными линиями дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия. "Я не признаю ничью красную линию", - ответил Байден.

Он добавил, что надеется провести с Путиным "долгий разговор" в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Кроме того, как сообщил глава государства, администрация США готовит комплекс инициатив, касающихся России и Украины, а также поддерживает регулярные контакты с союзниками в Европе и Киевом по ситуации в регионе.

Информационная истерика

Накануне переговоров телекомпания CNN опубликовала информацию о том, что официальные лица в США якобы рассматривают возможность введения рестрикций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. По сведениям ее источников, новые санкции могут распространяться на членов ближайшего окружения Путина, российских производителей энергии, а также предусматривать возможное отключение страны от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Пресс-секретарь российского лидера, комментируя появление таких сообщений, назвал их продолжением информационной истерики, которая наблюдается в последние дни в западных СМИ.

В то же время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном "вторжении" РФ на украинскую территорию. Российская сторона называет подобную информацию пустой и безосновательной. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения в соседнюю страну.

Песков же с сожалением указывал на то, что Россия слышит в свой адрес агрессивную риторику со стороны США и европейских стран, видит многочисленные утки о якобы планируемом вторжении на Украину, но в то же время Запад никак не предостерегает Киев от силового урегулирования ситуации в Донбассе.

Незаменимый прямой диалог

Пресс-секретарь российского президента накануне встречи призвал не предаваться "экзальтированным, эмоциональным" ожиданиям от переговоров Путина и Байдена. Говоря о возможных результатах беседы, Песков признавался: "Очень сложно ждать прорывов от разговоров". "Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно", - констатировал он.

Как считает представитель Кремля, стоит надеяться хотя бы на то, что лидерам удастся "довести обеспокоенности друг до друга" и ответить на них. В то же время, продолжил Песков, в отношениях двух стран "все-таки есть оживление", а на каких-то направлениях начинается диалог.

В вашингтонской администрации подчеркнули, что замены прямому диалогу лидеров нет, и это "в полной мере верно в том, что касается отношений США и России". Так, Байден приветствует возможность ведения такого диалога с Путиным, указывал представитель американской администрации.

В свою очередь Блинкен ранее заявил, что президент этой страны в ходе предстоящего разговора с российским лидером заявит о настрое Вашингтона на более стабильные отношения с Москвой. Он добавил также, что одновременно с этим Байден в беседе намерен "занять решительную позицию в отношении любых безрассудных или агрессивных действий, которые Россия может предпринять".

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предостерегла от того, чтобы рассматривать предстоящий саммит как возможность для изложения США угроз в адрес РФ. По ее версии, Вашингтон нацелен на то, чтобы выводить отношения с Москвой на более стабильную основу, и не стремится к эскалации.