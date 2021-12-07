Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к "нормандской четверке"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на переговорах по видеосвязи во вторник не планирует предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу .

"Вряд ли он [Байден] получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат", - сказал представитель Кремля

По словам Пескова, эффективность "нормандского формата" "весьма и весьма скромна" из-за того, что Киев не выполняет минские соглашения.

Представитель Кремля подчеркнул, что до сих пор Париж и Берлин считали, "что это самодостаточный формат". "Нет никакой необходимости в его расширении", - сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, Путину удобно проводить переговоры с лидером США Джо Байденом вечером по московскому времени, для главы российского государства это середина рабочего дня.

"Шесть часов [18:00 мск] для Путина - это не вечер, это середина рабочего дня, тоже очень удобно", - сказал представитель Кремля.